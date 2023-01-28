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    Камоцци: «Европейские клубы интересовались у меня Сперцяном»

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, подтвердил, что к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну есть интерес в Европе.

    «Сперцяном активно интересуются клубы из Европы, некоторые спрашивали у меня о нем. Его возможности мне хорошо известны. Я сказал, что это очень хороший футболист. Посмотрим, где он окажется в будущем», — сказал Камоцци.

    Сообщалось, что на Сперцяна претендуют «Фиорентина» и ПСВ.

    • В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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