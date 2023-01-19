Зрители с флагом Украины оскорбляли лучшего теннисиста России во время матча

Лучший российский теннисист Андрей Рублев подвергся оскорблениям во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии против финна Эмиля Руусувуори.

На стадионе были люди с флагом Украины, которые оскорбляли россиянина.

«Флаг мне не мешает. Просто они говорят мне плохие слова», – сказал Рублев судье во время игры, что попало в телетрансляцию.

Рублев победил финна со счетом 3:1 по сетам.

Россиянин занимает 6-е место в мировом рейтинге.

В следующем круге Рублев сыграет с британцем Даниэлом Эвансом.

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