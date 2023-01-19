Зрители с флагом Украины оскорбляли лучшего теннисиста России во время матча

дебилы из гей-ропэйской палаты № 404...
Лучший российский теннисист Андрей Рублев подвергся оскорблениям во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии против финна Эмиля Руусувуори.
На стадионе были люди с флагом Украины, которые оскорбляли россиянина.
«Флаг мне не мешает. Просто они говорят мне плохие слова», – сказал Рублев судье во время игры, что попало в телетрансляцию.
- Рублев победил финна со счетом 3:1 по сетам.
- Россиянин занимает 6-е место в мировом рейтинге.
- В следующем круге Рублев сыграет с британцем Даниэлом Эвансом.
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