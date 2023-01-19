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    Зрители с флагом Украины оскорбляли лучшего теннисиста России во время матча

    Лучший российский теннисист Андрей Рублев подвергся оскорблениям во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии против финна Эмиля Руусувуори.

    На стадионе были люди с флагом Украины, которые оскорбляли россиянина.

    «Флаг мне не мешает. Просто они говорят мне плохие слова», – сказал Рублев судье во время игры, что попало в телетрансляцию.

    • Рублев победил финна со счетом 3:1 по сетам.
    • Россиянин занимает 6-е место в мировом рейтинге.
    • В следующем круге Рублев сыграет с британцем Даниэлом Эвансом.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +28029

      JTherry 4 минуты назад

      дебилы из гей-ропэйской палаты № 404...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1028

      Fialet 4 минуты назад

      А под каким флагом играет Рублёв? Если без флага, то он и не российский теннисист, а хрен знает кто.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11470

      R_a_i_n 59 минут назад

      По логике вещей теперь можно просить о запрете флага Украины?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24020

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Це ж Европа, бл*дь!

      0
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      Рейтинг: +6837

      sochi-2013 1 час назад

      Дикари.

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