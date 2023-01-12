Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Такого холода еще не встречал». Защитник «Динамо» – о зиме в Москве

    Правый защитник «Динамо» Эли Даса рассказал о своих впечатлениях от зимы в России.

    – Это твоя первая русская зима. Как ощущения?

    – Да, для меня это первый опыт. Такого холода еще не встречал. В Голландии, где играл раньше, самая низкая температура была минус 5.

    С другой стороны, это хороший опыт. Да и мы здесь долго не будем, а уедем на сборы.

    • 30-летний Даса выступает за «Динамо» с сентября.
    • Израильтянин сделал 1 ассист в 13 матчах.
    • 1-й сбор «Динамо» пройдет в Абу‑Даби, 2-й и 3-й – в Турции.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Даса считает, что «Динамо» финиширует в топ-3 РПЛ
    «Нет ничего невозможного». Даса верит в чемпионство «Динамо» 1
    6 игроков «Зенита», 3 спартаковца и 2 динамовца – в сборной 14-го тура РПЛ по версии WhoScored 14
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +103

      ПалкоВводецъ (returned) 25 минут назад

      Змерз Маугли? Дык Морозов настоящих и не было. Так небольшой холодок. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11