«Такого холода еще не встречал». Защитник «Динамо» – о зиме в Москве

Правый защитник «Динамо» Эли Даса рассказал о своих впечатлениях от зимы в России.

– Это твоя первая русская зима. Как ощущения?

– Да, для меня это первый опыт. Такого холода еще не встречал. В Голландии, где играл раньше, самая низкая температура была минус 5.

С другой стороны, это хороший опыт. Да и мы здесь долго не будем, а уедем на сборы.

30-летний Даса выступает за «Динамо» с сентября.

Израильтянин сделал 1 ассист в 13 матчах.

1-й сбор «Динамо» пройдет в Абу‑Даби, 2-й и 3-й – в Турции.

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