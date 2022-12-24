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    Кафанов оценил игру вратаря сборной Аргентины Мартинеса

    Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, которого признали лучшим на ЧМ-2022.

    – Лучший тот, кто им в итоге и стал. Объясню. Во-первых, обычно лучшим становится тот, чья команда выигрывает. Во-вторых, Мартинес это заслужил.

    Сначала его было не видно, но в нужный момент он, успешно сыграв в серии пенальти с голландцами, помог аргентинцам сперва пройти в полуфинал, а затем выручил в ключевом моменте финала на 120-й минуте, когда француз выходил один на один.

    Забей французский футболист – Франция стала бы чемпионом. После этого ключевого эпизода в конце матча Мартинес в послематчевой серии 11-метровых добил французов, взяв пенальти.

    – Ожидали, что вратарь, который почти всю карьеру сидел на скамейке в «Арсенале», а сейчас играет в нетоповой «Астон Вилле», станет героем чемпионата мира?

    – Он этот успех выстрадал. В него многие не верили, в том числе в Аргентине. Но он прошел испытания, проявил характер и заслуженно стал лучшим.

    Жест, который он показал на награждении, был показан тем, кто в него не верил. Я хотел, чтобы он проявил себя.

    • Мартинес на церемонии награждения приложил «Золотую перчатку» к паху и потряс наградой.
    • Также он приносил в чемпионский автобус куклу с лицом Килиана Мбаппе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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