Мостовой: «Месси даже не вспотел в финале ЧМ-2022. Человеку 35 лет!»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022.

«Всем, кто критиковал Месси и говорил, что ему не хватает для величия Кубка мира — сейчас он может сказать многим, что им теперь не хватает того, что он выиграл семь золотых мячей, побил все рекорды, которые только есть и будут. Ещe неизвестно, кто и когда их побьeт.

Если бы даже Месси сегодня не выиграл с Аргентиной, то всe равно остался бы величайшим футболистом. А он лишний раз всем всe показал.

По-моему, он в финале даже не вспотел! Человеку 35 лет — это просто фантастика. Сегодня я наблюдал фантастический пример. Футбол является величайшей игрой на земном шаре», – сказал Мостовой.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Месси признан лучшим игроком турнира. Он впервые в карьере выиграл ЧМ-2022.

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