Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой: «Месси даже не вспотел в финале ЧМ-2022. Человеку 35 лет!»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022.

    «Всем, кто критиковал Месси и говорил, что ему не хватает для величия Кубка мира — сейчас он может сказать многим, что им теперь не хватает того, что он выиграл семь золотых мячей, побил все рекорды, которые только есть и будут. Ещe неизвестно, кто и когда их побьeт.

    Если бы даже Месси сегодня не выиграл с Аргентиной, то всe равно остался бы величайшим футболистом. А он лишний раз всем всe показал.

    По-моему, он в финале даже не вспотел! Человеку 35 лет — это просто фантастика. Сегодня я наблюдал фантастический пример. Футбол является величайшей игрой на земном шаре», – сказал Мостовой.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Месси признан лучшим игроком турнира. Он впервые в карьере выиграл ЧМ-2022.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

    Получи фрибет 2000 рублей

    Новости по теме
    Месси посвятил пост победе Аргентины на ЧМ-2022 и показал фото с Кубком мира
    Мостовой уверен, что Роналду поздравит Месси с победой на ЧМ-2022
    Стал известен главный претендент на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal по итогам ЧМ-2022 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11