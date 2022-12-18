Хабиб: «Лучший матч и турнир в истории»

Бывший российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов доволен финалом чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

«Лучший матч в истории. Лучший турнир в истории. Поздравляю Аргентину. Катар, спасибо большое», – написал Хабиб, который был на матче, в социальной сети.

Аргентина победила по пенальти в финале Францию.

Команда взяла ЧМ впервые с 1986 года.

Следующий ЧМ пройдет в 2026 году в США, Канаде, Мексике.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

Получи фрибет 2000 рублей