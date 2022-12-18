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    Хабиб: «Лучший матч и турнир в истории»

    Бывший российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов доволен финалом чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

    «Лучший матч в истории. Лучший турнир в истории. Поздравляю Аргентину. Катар, спасибо большое», – написал Хабиб, который был на матче, в социальной сети.

    • Аргентина победила по пенальти в финале Францию.
    • Команда взяла ЧМ впервые с 1986 года.
    • Следующий ЧМ пройдет в 2026 году в США, Канаде, Мексике.

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    Источник: «Бомбардир»

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