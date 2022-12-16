Мартинес: «Месси – лучший игрок всех времен. И меня не обязывали так отвечать»

"И меня не обязывали так отвечать" - по-любому так и есть, иначе бы не уточнял)
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес назвал своего партнера по команде Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
«Конечно, он лучший в истории. И меня не обязывали так отвечать. Все знают, что он лучше Роналду. Лео родился волшебником», – сказал Мартинес.
- Аргентина дошла до финала ЧМ-2022, где сыграет с Францией.
- Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.
- Месси на текущем чемпионате мира забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 6 встречах.
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