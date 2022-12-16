Мартинес: «Месси – лучший игрок всех времен. И меня не обязывали так отвечать»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес назвал своего партнера по команде Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Конечно, он лучший в истории. И меня не обязывали так отвечать. Все знают, что он лучше Роналду. Лео родился волшебником», – сказал Мартинес.

Аргентина дошла до финала ЧМ-2022, где сыграет с Францией.

Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.

Месси на текущем чемпионате мира забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 6 встречах.

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