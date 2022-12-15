Месси пропустил тренировку сборной Аргентины за 3 дня до финала ЧМ-2022

Сборная Аргентины готовится к финальному матчу чемпионата мира против Франции.

Сегодня команда тренировалась на базе в Дохе. Капитан аргентинцев Лионель Месси занятие пропустил.

У 35-летнего футболиста возникли проблемы с подколенным сухожилием левой ноги в ходе полуфинальной игры с Хорватией (3:0).

Впрочем, в аргентинской сборной не сомневаются, что Месси будет готов к финалу.

Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.

Месси на текущем чемпионате мира забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 6 встречах.

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