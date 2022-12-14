Канчельскис не верит, что марокканцы остановят Мбаппе

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис не верит в Марокко в полуфинале чемпионата мира-2022 против Франции.

«Франция мастеровитее и сильнее по составу. У них очень хорошая атака, которая способна взламывать оборону любой команды. Марокко будет играть вторым номером и пытаться дотянуть до серии пенальти.

Но думаю, что до этого не дойдет. Все будет зависеть от Франции. Не верю, что марокканцы смогут остановить Килиана Мбаппе. Если его не остановили до этого, то почему должны остановить марокканцы? С каждой игрой он получает уверенность все больше и больше», – сказал Канчельскис.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре. Начало – в 22:00 по Москве.

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