Линекер и Морган устроили спор о Месси и Роналду

Британский телеведущий Гари Линекер и журналист Пирс Морган поспорили в соцсетях.
«Все еще спорите? Спрашиваю про величайшего», – написал Линекер, намекая на Лионеля Месси.
«Споров нет. Это Роналду», – ответил Морган.
- Месси со сборной Аргентины вышел в финал ЧМ-2022.
- За трофей они поборются с Францией или Марокко.
- Роналду со сборной Португалии вылетел на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).
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Источник: твиттер Пирса Моргана