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    Линекер и Морган устроили спор о Месси и Роналду

    Британский телеведущий Гари Линекер и журналист Пирс Морган поспорили в соцсетях.

    «Все еще спорите? Спрашиваю про величайшего», – написал Линекер, намекая на Лионеля Месси.

    «Споров нет. Это Роналду», – ответил Морган.

    • Месси со сборной Аргентины вышел в финал ЧМ-2022.
    • За трофей они поборются с Францией или Марокко.
    • Роналду со сборной Португалии вылетел на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).

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    Источник: твиттер Пирса Моргана

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    Сегодня, 04:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2490

      fakeid 4 минуты назад

      и правда — споров нет, это роналду.

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