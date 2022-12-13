Орлов: «Месси – сила и слабость сборной Аргентины»

Журналист Геннадий Орлов поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии.

– Выход сборной Хорватии в полуфинал – абсолютно не сенсация. Более того, я ожидаю, что хорваты достойно сыграют с Аргентиной.

Пусть аргентинцы их боятся. Хорваты – очень опытные игроки. Они, мягко говоря, уже взрослые, но они соберутся.

Я вижу это по концентрации Ловрена. В «Зените» он играл с ошибками – не добегал. Но за три месяца до чемпионата мира, он стал великолепно играть за «Зенит» и был лучшим в обороне.

Сейчас Деян основной в сборной Хорватии. У них есть Модрич, Перишич, Брозович и еще ряд игроков высокого класса. В матче с Аргентиной шансы – 50 на 50.

Все говорят про Месси. Но он ведь один! Да, есть Ди Мария, но это не тот Ди Мария, который был раньше.

– Похож ли нынешний Месси на Марадону в 1986-м?

– Я был на финальном матче чемпионата мира 1986 года в Мехико. Да и вообще весь турнир следил за Марадоной.

Марадона был активнее и больше брал на себя. На фоне остальных он был энергичнее. Тогда у Аргентины была команда без выдающихся игроков рядом с лидером. Как и сейчас.

А сегодня для успеха надо, чтобы было два-три выдающихся футболиста. Это очевидно. Я не вижу у аргентинцев выдающегося игрока, кроме Месси.

Месси – их сила и слабость. Если его выключать из игры – что тогда?

Месси забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах ЧМ-2022.

Аргентина сыграет с Хорватией сегодня в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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