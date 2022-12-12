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    Чемпион Формулы-1 Ферстаппен предсказал победителя ЧМ-2022

    Голландский гонщик Макс Ферстаппен рассказал, кого из полуфиналистов чемпионата мира-2022 считает главным претендентом на титул.

    Комментируя поражение Нидерландов от Аргентины а 1/4 финала ЧМ, действующий победитель Формулы-1 сказал: «Думаю, они проиграли будущему чемпиону мира».

    • Аргентинцы в полуфинале встретятся с Хорватией.
    • В другом матче сыграют Франция и Марокко.

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    Источник: De Limburger

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