Голландский гонщик Макс Ферстаппен рассказал, кого из полуфиналистов чемпионата мира-2022 считает главным претендентом на титул.

Комментируя поражение Нидерландов от Аргентины а 1/4 финала ЧМ, действующий победитель Формулы-1 сказал: «Думаю, они проиграли будущему чемпиону мира».

Аргентинцы в полуфинале встретятся с Хорватией.

В другом матче сыграют Франция и Марокко.

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