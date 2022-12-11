Григорий Иванов: «Хочу, чтобы ЧМ-2022 выиграла Аргентина с Месси»

Президент «Урала» Григорий Иванов пожелал победы на чемпионате мира-2022 сборной Аргентины.

«Я не болею ни за одну сборную в Катаре, но мне бы хотелось, чтобы чемпионат мира выиграла сборная Аргентины во главе с Месси. Это будет красивая история», — сказал Иванов.

В 1/2 финала Аргентина сыграет с Хорватией (13 декабря).

Финал состоится 18 декабря.

У Месси 7 «Золотых мячей».

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