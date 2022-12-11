Джикия прокомментировал вылет сборной Испании с ЧМ-2022

Капитан «Спартака» Георгий Джикия не согласен с мнением, что вылет Испании с ЧМ-2022 означает завершение эпохи «тики-таки».

– После вылета Испании все вынесли приговор тики-таке.

– Если бы испанцы выиграли, все говорили бы, как хорошо они идут. Они победили 7:0 Коста-Рику, все говорили – топ! А сейчас они оступились, и уже тики-така перестала работать за две недели в Катаре.

Тут и немцы не выходят из группы с сумасшедшим составом. Но немецкий футбол хуже не стал, наоборот, лучше. Италия вообще не вышла.

Футбол – интересная штука. Думаю, что еще будет много интересных событий на этом турнире.

Испания вылетела с чемпионата мира, проиграв в серии пенальти Марокко.

После этого в сборной поменяли главного тренера – вместо Луиса Энрике пришел Луис де ла Фуэнте.

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