Месси оценил соперника Аргентины по полуфиналу ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о сопернике по полуфиналу чемпионата мира-2022 – сборной Хорватии.

«Хорватия показала, что они отличная команда. Временами они играли на равных с Бразилией.

Это команда, которая долгое время работает с одним и тем же тренером, и они знают друг друга очень хорошо», – сказал Месси.

Хорватия в 1/4 финала победила Бразилию (1:1, 4:2 по пенальти).

Аргентина оказалась сильнее Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти).

Матч Аргентина – Хорватия состоится 13 декабря в Лусаиле.

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