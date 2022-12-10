Месси оценил соперника Аргентины по полуфиналу ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о сопернике по полуфиналу чемпионата мира-2022 – сборной Хорватии.
«Хорватия показала, что они отличная команда. Временами они играли на равных с Бразилией.
Это команда, которая долгое время работает с одним и тем же тренером, и они знают друг друга очень хорошо», – сказал Месси.
- Хорватия в 1/4 финала победила Бразилию (1:1, 4:2 по пенальти).
- Аргентина оказалась сильнее Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти).
- Матч Аргентина – Хорватия состоится 13 декабря в Лусаиле.
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Источник: твиттер сборной Аргентины