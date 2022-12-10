«Дурно». Уткин оценил вызывающее празднование сборной Аргентины

Сборная Аргентины после победы над Нидерландами в 1/4 финала чемпионата мира-2022 (2:2, 4:3 по пенальти) демонстративно пробежала мимо соперников. Ситуацию прокомментировал видеоблогер Василий Уткин.

«Не осужу аргентинцев за это потрясание перед проигравшими.

У меня тоже есть команда, мне родная. Мне десятки раз хотелось показать побежденному фак. Иногда оно того стоило. Мне всегда стоило сил сдержаться. А ведь это был не четвертьфинал чемпионата мира!

Простительно. Дурно, но простительно. Ханжество осуждать…» – написал Уткин.

Нидерланды 3-й раз проиграли в плей-офф ЧМ Аргентине.

У Нидерландов дубль оформил вышедший на замену Вут Вегхорст.

Аргентина в 1/2 финала встретится с Хорватией.

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