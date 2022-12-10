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    «Дурно». Уткин оценил вызывающее празднование сборной Аргентины

    Сборная Аргентины после победы над Нидерландами в 1/4 финала чемпионата мира-2022 (2:2, 4:3 по пенальти) демонстративно пробежала мимо соперников. Ситуацию прокомментировал видеоблогер Василий Уткин.

    «Не осужу аргентинцев за это потрясание перед проигравшими.

    У меня тоже есть команда, мне родная. Мне десятки раз хотелось показать побежденному фак. Иногда оно того стоило. Мне всегда стоило сил сдержаться. А ведь это был не четвертьфинал чемпионата мира!

    Простительно. Дурно, но простительно. Ханжество осуждать…» – написал Уткин.

    • Нидерланды 3-й раз проиграли в плей-офф ЧМ Аргентине.
    • У Нидерландов дубль оформил вышедший на замену Вут Вегхорст.
    • Аргентина в 1/2 финала встретится с Хорватией.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5926

      GoldPlayFIFARus9 30 минут назад

      Так голландцы сами провоцировали во время серии пенальти, то врежутся, то мяч не отдадут, то гадости скажут, я это прям во время трансляции заметил. Идёт аргентинский игрок бить пенальти, никого не трогает, и тут ему только что пробивший голландец оборачивается, и что-то сверх эмоционально говорит. В другой раз воротчика пихнули. Матч был горячий, эмоции утихнут, на следующий день извинятся друг перед другом да и пойдут по своим делам

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      Рейтинг: +5515

      AtticusFinch 32 минуты назад

      А то , что они дрались весь матч - этот воспит...упитанный человек не заметил?

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