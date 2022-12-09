Ловрен прокомментировал победу Хорватии над Бразилией

Защитник сборной Хорватии и «Зенита» Деян Ловрен высказался о победе над Бразилией в 1/4 финала чемпионата мира-2022.
«Очень счастлив! Больше сказать нечего.
Наша победа — карма Бразилии за ситуацию с кошкой на пресс-конференции перед игрой? Я не верю в карму!» – сказал Ловрен.
- Это 3-й ЧМ для Ловрена.
- На прошлом он с командой дошел до финала.
- В 1/2 финала ЧМ-2022 Хорватия сыграет с Аргентиной или Нидерландами.
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»