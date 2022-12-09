«Вы пытаетесь помочь Нидерландам?». Скалони раскритиковал журналистов перед четвертьфиналом ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони остался недоволен публикациями в СМИ о травме полузащитника Родриго де Пауля.

«У нас была закрытая тренировка, почему вы спрашиваете меня о Де Пауле? Вы пытаетесь помочь Нидерландам?

Мы разочарованы, когда информация просачивается в СМИ, это все очень странно», – сказал Скалони.

Аргентина и Нидерланды сыграют сегодня, 9 декабря.

Начало матча – в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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