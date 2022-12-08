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    «Празднуем конец «тики-таки». Капелло – о вылете Испании с ЧМ-2022

    Экс-тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал вылет Испании с чемпионата мира.

    «На этом турнире мы празднуем конец «тики-таки».

    Испания отказалась от «ложной девятки». Но эта формула не может быть системой. Фигура центрального форварда остается основополагающей.

    Что касается владения мячом, здесь мы возвращаемся к моей старой концепции: владение, не подкрепленное скоростью, становится надоедливым и непродуктивным», – сказал Капелло.

    • Испания вылетела с ЧМ-2022 от Марокко.
    • Они во 2-й раз подряд покинули турнир, остановившись на стадии 1/8 финала.
    • Луис Энрике покинул пост тренера испанской сборной. Его сменил Луис де ла Фуэнте.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    08.12.2022 23:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1537

      koli4ka 53 минуты назад

      Фабио Капелло:" Фигура центрального форварда Александра Кокорина остается основополагающей. Точка. И здесь мы больше не возвращаемся к моей старой концепции"

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