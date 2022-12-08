«Празднуем конец «тики-таки». Капелло – о вылете Испании с ЧМ-2022

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал вылет Испании с чемпионата мира.

«На этом турнире мы празднуем конец «тики-таки».

Испания отказалась от «ложной девятки». Но эта формула не может быть системой. Фигура центрального форварда остается основополагающей.

Что касается владения мячом, здесь мы возвращаемся к моей старой концепции: владение, не подкрепленное скоростью, становится надоедливым и непродуктивным», – сказал Капелло.

Испания вылетела с ЧМ-2022 от Марокко.

Они во 2-й раз подряд покинули турнир, остановившись на стадии 1/8 финала.

Луис Энрике покинул пост тренера испанской сборной. Его сменил Луис де ла Фуэнте.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира