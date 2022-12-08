«Празднуем конец «тики-таки». Капелло – о вылете Испании с ЧМ-2022

Фабио Капелло:" Фигура центрального форварда Александра Кокорина остается основополагающей. Точка. И здесь мы больше не возвращаемся к моей старой концепции"
Экс-тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал вылет Испании с чемпионата мира.
«На этом турнире мы празднуем конец «тики-таки».
Испания отказалась от «ложной девятки». Но эта формула не может быть системой. Фигура центрального форварда остается основополагающей.
Что касается владения мячом, здесь мы возвращаемся к моей старой концепции: владение, не подкрепленное скоростью, становится надоедливым и непродуктивным», – сказал Капелло.
- Испания вылетела с ЧМ-2022 от Марокко.
- Они во 2-й раз подряд покинули турнир, остановившись на стадии 1/8 финала.
- Луис Энрике покинул пост тренера испанской сборной. Его сменил Луис де ла Фуэнте.
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