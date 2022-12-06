Испания установила антирекорд чемпионатов мира

Сборная Испании уступила Марокко по пенальти в 1/8 финала ЧМ-2022.
Испания проиграла четыре из пяти послематчевых серий пенальти на чемпионате мира. Это антирекорд турнира.
- Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.
- На ЧМ-2018 Испания проиграла России по пенальти.
- Испанцы с победного ЧМ-2010 не проходят дальше 1/8 финала на чемпионатах мира.
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Новости сборной Испании по футболу на ЧМ-2022
Результаты сборной Испании по футболу на ЧМ-2022
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Источник: «Спорт-Экспресс»