«Я плакал всю ночь»: Неймар рассказал о переживаниях после травмы на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался после матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Южной Кореи.

Бразильцы разгромили соперника со счетом 4:1.

В четвертьфинале они сыграют с Хорватией.

Неймар пропустил 2 встречи из-за травмы голеностопа.

«Я по-настоящему испугался из-за травмы. Было крайне неприятно получить ее. Я плакал всю ночь, но все обошлось.

Пришло время пройти дальше, чем на предыдущих чемпионатах мира. Мы мечтаем о трофее, но нужно идти к нему шаг за шагом.

Это был наш четвертый матч, осталось еще три. Мы отлично подготовлены и сосредоточены на титуле», – сказал Неймар.

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