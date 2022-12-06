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    «Я плакал всю ночь»: Неймар рассказал о переживаниях после травмы на ЧМ-2022

    Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался после матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Южной Кореи.

    • Бразильцы разгромили соперника со счетом 4:1.
    • В четвертьфинале они сыграют с Хорватией.
    • Неймар пропустил 2 встречи из-за травмы голеностопа.

    «Я по-настоящему испугался из-за травмы. Было крайне неприятно получить ее. Я плакал всю ночь, но все обошлось.

    Пришло время пройти дальше, чем на предыдущих чемпионатах мира. Мы мечтаем о трофее, но нужно идти к нему шаг за шагом.

    Это был наш четвертый матч, осталось еще три. Мы отлично подготовлены и сосредоточены на титуле», – сказал Неймар.

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    Источник: Globo Esporte

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