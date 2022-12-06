«Я плакал всю ночь»: Неймар рассказал о переживаниях после травмы на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался после матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Южной Кореи.
- Бразильцы разгромили соперника со счетом 4:1.
- В четвертьфинале они сыграют с Хорватией.
- Неймар пропустил 2 встречи из-за травмы голеностопа.
«Я по-настоящему испугался из-за травмы. Было крайне неприятно получить ее. Я плакал всю ночь, но все обошлось.
Пришло время пройти дальше, чем на предыдущих чемпионатах мира. Мы мечтаем о трофее, но нужно идти к нему шаг за шагом.
Это был наш четвертый матч, осталось еще три. Мы отлично подготовлены и сосредоточены на титуле», – сказал Неймар.
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Источник: Globo Esporte