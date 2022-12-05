Павлюченко назвал три сборные, которые «вынесут» Англию

Экс-нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко оценил выступление сборной Англии на чемпионате мира.

В 1/8 финала ЧМ-2022 англичане разгромили Сенегал – 3:0.

Соперник по четвертьфиналу – Франция.

«Нынешняя Англия не дойдет до финала. Я никогда не симпатизировал сборной Англии. Сенегал был не очень хорош.

Если англичане встретятся с Францией, Бразилией или Аргентиной, их вынесут и все. В футболе все может произойти, но французы или те же испанцы на голову сильнее Англии.

Игра англичан меня не впечатляет. То, что они вчера выиграли 3:0, посмотрите какой соперник был плохой», – сказал Павлюченко.