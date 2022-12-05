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    Павлюченко назвал три сборные, которые «вынесут» Англию

    Экс-нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко оценил выступление сборной Англии на чемпионате мира.

    • В 1/8 финала ЧМ-2022 англичане разгромили Сенегал – 3:0.
    • Соперник по четвертьфиналу – Франция.

    «Нынешняя Англия не дойдет до финала. Я никогда не симпатизировал сборной Англии. Сенегал был не очень хорош.

    Если англичане встретятся с Францией, Бразилией или Аргентиной, их вынесут и все. В футболе все может произойти, но французы или те же испанцы на голову сильнее Англии.

    Игра англичан меня не впечатляет. То, что они вчера выиграли 3:0, посмотрите какой соперник был плохой», – сказал Павлюченко.

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    Источник: «РБ Спорт»

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