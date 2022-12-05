Инсайдер Романо прокомментировал новость о переходе Роналду в «Аль-Наср» 1 января

Инсайдер Фабрицио Романо опроверг информацию о том, что нападающий Криштиану Роналду 1 января станет игроком «Аль-Насра».
«Официальное предложение «Аль-Наср» Криштиану Роналду уже сделано, как было объявлено на прошлой неделе. Условия – 200 миллионов евро за сезон до 2025 года, включая спонсорские деньги.
Криштиану еще ничего не подписал, не согласовал и не одобрил. В центре его внимания чемпионат мира», – написал Романо в твиттере.
- Роналду на данный момент является свободным агентом.
- В ноябре португалец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
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Источник: твиттер Фабрицио Романо