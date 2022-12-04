Игрок сборной Швейцарии рассказал, в чем ЧМ-2022 лучше ЧМ-2018

расскажите этому блаженому что такое матч Балтика - СКА (Хабаровск), дома в гостях......а потом ещё и на кубок )
Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи назвал аспект, в котором ЧМ-2022 лучше ЧМ-2018, который прошел в России.
«У нас отличная база, отличное поле, всe близко. В России было по-другому, нам приходилось много летать. В этом плане чемпионат мира в Катаре лучше. Но я наслаждался временем в России, кайфовал от своего первого чемпионата мира. Надеюсь, здесь тоже будет круто по итоговому результату», – сказал Аканджи.
- Швейцария в 1/8 финала сыграет с Португалией.
- В России швейцарцы вылетели в 1/8 финала.
- Впервые ЧМ проходит на Ближнем Востоке.
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Новости сборной Щвейцарии по футболу на ЧМ-2022
Результаты сборной Щвейцарии по футболу на ЧМ-2022
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