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    Игрок сборной Швейцарии рассказал, в чем ЧМ-2022 лучше ЧМ-2018

    Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи назвал аспект, в котором ЧМ-2022 лучше ЧМ-2018, который прошел в России.

    «У нас отличная база, отличное поле, всe близко. В России было по-другому, нам приходилось много летать. В этом плане чемпионат мира в Катаре лучше. Но я наслаждался временем в России, кайфовал от своего первого чемпионата мира. Надеюсь, здесь тоже будет круто по итоговому результату», – сказал Аканджи.

    • Швейцария в 1/8 финала сыграет с Португалией.
    • В России швейцарцы вылетели в 1/8 финала.
    • Впервые ЧМ проходит на Ближнем Востоке.

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    Новости сборной Щвейцарии по футболу на ЧМ-2022

    Результаты сборной Щвейцарии по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +39205

      Project Бабангида 50 минут назад

      расскажите этому блаженому что такое матч Балтика - СКА (Хабаровск), дома в гостях......а потом ещё и на кубок )

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      Рейтинг: +6864

      Semenycch 53 минуты назад

      Настоящий Швейцарец! Не иначе родился на склоне Альп или в пустыне Сахара или на Берегу Слоновой кости. И вся сборная Швейцарии такая...

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