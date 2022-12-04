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    Де Лигт: «Думал, не сыграю на ЧМ-2022»

    Защитник сборной Нидерландов Матейс де Лигт дал понять, что недоволен игровой практикой на чемпионате мира-2022.

    «Думаю, не сыграю на турнире. Мое игровое время уже превзошло ожидание.

    Возможно, тренер не видит меня в основе сборной», – сказал де Лигт.

    • Защитник вышел в основе в 1-м туре против Сенегала (2:0) и на 90+3 минуте встречи 1/8 финала против США (3:1).
    • 23-летний игрок стоит 70 миллионов евро.
    • В 1/4 финала Нидерланды сыграют с Аргентиной.

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    Источник: The Athletic

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