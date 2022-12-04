Де Лигт: «Думал, не сыграю на ЧМ-2022»

Защитник сборной Нидерландов Матейс де Лигт дал понять, что недоволен игровой практикой на чемпионате мира-2022.

«Думаю, не сыграю на турнире. Мое игровое время уже превзошло ожидание.

Возможно, тренер не видит меня в основе сборной», – сказал де Лигт.

Защитник вышел в основе в 1-м туре против Сенегала (2:0) и на 90+3 минуте встречи 1/8 финала против США (3:1).

23-летний игрок стоит 70 миллионов евро.

В 1/4 финала Нидерланды сыграют с Аргентиной.

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