Аршавин назвал 2 главных фаворитов ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, кого он считает главными претендентами на победу на ЧМ-2022 после завершения группового этапа.

– Фавориты, на мой взгляд, Бразилия и Франция. Честно, по результатам удивили Япония и Марокко.

– Почему не назвали Аргентину в качестве фаворитов?

– Не знаю, мне кажется, победит Бразилия или Франция.

– Бразилия вчера проиграла Камеруну.

– И Франция проиграла. Все, кому не нужно было, проиграли.

Бразилия в 1/8 финала ЧМ сыграет с Южной Кореей.

Франция встретится в плей-офф с Польшей.

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