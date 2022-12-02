Шакири повторил достижение Месси и Роналду

Швейцария играет с Сербией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Счет в этом матче открыл полузащитник швейцарской сборной Джердан Шакири.

Он стал третьим игроком, забивавшим на каждом из последних трех чемпионатов мира.

Швейцарец повторил достижение Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Также хавбек первым в истории своей сборной отличился на трех разных ЧМ (2014, 2018 и 2022).

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