Сборные Сербии и Швейцарии назвали стартовые составы на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Сербия: В. Милинкович-Савич), Миленкович, Велькович, Павлович, Живкович, С. Милинкович-Савич, Лукич, Костич, Тадич, Митрович, Влахович.
Швейцария: Кобель, Родригес, Шер, Аканджи, Видмер, Джака, Фройлер, Варгас, Соу, Шакири, Эмболо.
- Матч начнется в 22:00 по Москве.
- Игра пройдет на стадионе 974 в Дохе (Катар).
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
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Источник: твиттер ФИФА