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    Сербия – Швейцария: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Сборные Сербии и Швейцарии назвали стартовые составы на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    Сербия: В. Милинкович-Савич), Миленкович, Велькович, Павлович, Живкович, С. Милинкович-Савич, Лукич, Костич, Тадич, Митрович, Влахович.

    Швейцария: Кобель, Родригес, Шер, Аканджи, Видмер, Джака, Фройлер, Варгас, Соу, Шакири, Эмболо.

    • Матч начнется в 22:00 по Москве.
    • Игра пройдет на стадионе 974 в Дохе (Катар).
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Состав сборной Сербии на матч 2 декабряСостав сборной Швейцарии на матч 2 декабря

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    Источник: твиттер ФИФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      kokshareal 1 час назад

      Братья сербы, порвите заднеприводных.

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      Рейтинг: +11259

      alex1951 > kokshareal 59 минут назад

      Мишутка, у меня в Сербии брат ,его зовут Милош...
      А как твоих братьев зовут?
      И извини не понял: ,,заднеприводные,, - это кто?
      Тема не раскрыта.

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