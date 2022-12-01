Хорватия и Бельгия назвали стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Ковачич, Крамарич, Ливайя, Перишич.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Дендокер, Кастань, Витсель, Де Брюйне, Менье, Карраско, Троссард, Мертенс.
- Игра пройдет на стадионе «Ахмад Бин-Али».
- Начало – в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Источник: Бомбардир.ру