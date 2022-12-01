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    Хорватия – Бельгия: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Хорватия и Бельгия назвали стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Ковачич, Крамарич, Ливайя, Перишич.

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Дендокер, Кастань, Витсель, Де Брюйне, Менье, Карраско, Троссард, Мертенс.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4839

      ААМ 20 минут назад

      Думаю, что в этом матче победят хорваты.

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