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    Аршавин: «У сборной Нидерландов нет идей – играют как придется»

    Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин оценил игру Нидерландов на ЧМ-2022.

    «У Нидерландов нет идей. Непонятно, хотят ли они отходить, хотят ли они прессинговать. Играют как придется, как позволит соперник.

    Сборная Нидерландов напоминала Бельгию в матче с Канадой, они просто сопротивлялись напору», – сказал Аршавин.

    • Голландцы в пятницу сыграли вничью с Эквадором – 1:1.
    • В 1-м туре ЧМ они победили Сенегал – 2:0.

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    Источник: «Матч ТВ»

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