Аршавин: «У сборной Нидерландов нет идей – играют как придется»

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин оценил игру Нидерландов на ЧМ-2022.

«У Нидерландов нет идей. Непонятно, хотят ли они отходить, хотят ли они прессинговать. Играют как придется, как позволит соперник.

Сборная Нидерландов напоминала Бельгию в матче с Канадой, они просто сопротивлялись напору», – сказал Аршавин.

Голландцы в пятницу сыграли вничью с Эквадором – 1:1.

В 1-м туре ЧМ они победили Сенегал – 2:0.

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