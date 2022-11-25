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    Ван Гаал повторил рекорд чемпионатов мира

    Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал провел на чемпионатах мира девять матчей и ни одного не проиграл.

    Это повторение рекорда (матчи с дополнительным временем не учитываются) по количеству встреч подряд на чемпионате мира без поражений.

    • У ван Гаала на ЧМ 6 побед и 3 ничьи.
    • ЧМ-2022 – 2-й для ван Гаала. 1-й был в 2014 году, где Нидерланды взяли бронзу.
    • Нидерланды еще не гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2022.

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    Источник: телеграм-канал Opta

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    25.11.2022 22:32
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