Ван Гаал повторил рекорд чемпионатов мира

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал провел на чемпионатах мира девять матчей и ни одного не проиграл.

Это повторение рекорда (матчи с дополнительным временем не учитываются) по количеству встреч подряд на чемпионате мира без поражений.

У ван Гаала на ЧМ 6 побед и 3 ничьи.

ЧМ-2022 – 2-й для ван Гаала. 1-й был в 2014 году, где Нидерланды взяли бронзу.

Нидерланды еще не гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2022.

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