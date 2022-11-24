Малком объяснил, почему не поехал в Катар на ЧМ-2022

Нападающий «Зенита» Малком ответил на вопросы о чемпионате мира, который на прошлой неделе стартовал в Катаре.

«Думаю, каждый бразилец рассчитывает на лучшее – на итоговую победу на чемпионате мира! Но мы знаем, что, кроме команды нашей страны, есть другие очень сильные сборные, и лeгких матчей там точно не будет.

В Катар я не поеду, потому что очень соскучился по маме, семье и буду проводить время в отпуске с ними, но буду болеть и поддерживать из дома, в окружении родных.

И буду верить, что Бразилия станет чемпионом мира!» – сказал Малком.

Бразилия сегодня стартовала на ЧМ матчем с Сербией.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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