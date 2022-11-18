Роналду заявил, что хочет поужинать с Месси

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что готов поужинать с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси.
«Мы никогда не ужинали вместе. Я хочу, почему бы и нет? Я люблю встречаться с людьми, делиться идеями, узнавать что-то. Я бы легко это сделал. Почему нет?» – сказал Роналду.
- Месси – 6-кратный обладатель «Золотого мяча».
- Роналду брал награду 5 раз.
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Источник: Sky Sports