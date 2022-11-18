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    Роналду заявил, что хочет поужинать с Месси

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что готов поужинать с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси.

    «Мы никогда не ужинали вместе. Я хочу, почему бы и нет? Я люблю встречаться с людьми, делиться идеями, узнавать что-то. Я бы легко это сделал. Почему нет?» – сказал Роналду.

    • Месси – 6-кратный обладатель «Золотого мяча».
    • Роналду брал награду 5 раз.

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1508

      koli4ka 1 час назад

      а почему Месси стал 6-кратный?,во время ужина один"ЗМ" кто-то спёр для равенства в коллекциях?

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