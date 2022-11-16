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    Неймар назвал 5 фаворитов ЧМ-2022

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассказал, какие сборные считает фаворитами предстоящего чемпионата мира.

    «Фаворитами назову Аргентину, Германию, Испанию и Францию. Думаю, что эти четыре команды, а также Бразилия способны дойти до финала. Я забыл об Англии, но, конечно, у нее есть шанс», – заявил Неймар.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: The Telegraph

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