Неймар назвал 5 фаворитов ЧМ-2022

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассказал, какие сборные считает фаворитами предстоящего чемпионата мира.
«Фаворитами назову Аргентину, Германию, Испанию и Францию. Думаю, что эти четыре команды, а также Бразилия способны дойти до финала. Я забыл об Англии, но, конечно, у нее есть шанс», – заявил Неймар.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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Источник: The Telegraph