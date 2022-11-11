Тренерский штаб сборной Аргентины определился с итоговым составом на чемпионат мира–2022 по футболу в Катаре.

Вратари: Эмилиано Мартинес, Херонимо Рульи, Франко Армани;

Защитники: Науэль Мартинес, Гонсало Монтиэль, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Николас Тальяфико, Хуан Фойт;

Полузащитники: Родриго де Пауль, Леандро Паредес, Алексис Мак Аллистер, Гидо Родригес, Энцо Фернандес, Эсекьель Паласиос;

Нападающие: Анхель Ди Мария, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Хоакин Корреа, Пауло Дибала, Лионель Месси.

ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Следите за всеми играми ЧМ-2022 в нашем матч-центре