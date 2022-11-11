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    Сборная Аргентины объявила состав на чемпионат мира–2022

    Тренерский штаб сборной Аргентины определился с итоговым составом на чемпионат мира–2022 по футболу в Катаре.

    Вратари: Эмилиано Мартинес, Херонимо Рульи, Франко Армани;

    Защитники: Науэль Мартинес, Гонсало Монтиэль, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Николас Тальяфико, Хуан Фойт;

    Полузащитники: Родриго де Пауль, Леандро Паредес, Алексис Мак Аллистер, Гидо Родригес, Энцо Фернандес, Эсекьель Паласиос;

    Нападающие: Анхель Ди Мария, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Хоакин Корреа, Пауло Дибала, Лионель Месси.

    • ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.

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    Источник: твиттер сборной Аргентины

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    11.11.2022 18:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7217

      Из Твери Леха 12 ноября 2022, 10:40

      Ди Марии 34, тянет мировой уроень. А Дзюбка в 34 в Турции обсерился.

      0
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      Рейтинг: +4308

      mutabor0992 11 ноября 2022, 23:50

      Защиты нет.Да и с вратарской позицией непонятка.

      0
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      Рейтинг: +464

      Great Tartaria 11 ноября 2022, 22:34

      атака мощная... а вот оборона непонятно....

      1
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 11 ноября 2022, 18:36

      в каждой линии по Мартинесу,хто ж это выдержит?

      0
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      Рейтинг: +3973

      Эном айс 11 ноября 2022, 18:30

      Хрен с ним с местечковым патриотизмом..)Но никогда не понимал что делает
      Леандро (да пускай Лиссандро))) Паредес в этих именитых клубах, да ещё и в сборной.
      --
      А вообще, Аргентина , вперёд!)
      Не, ну кроме Сербии и Камеруна, конечно. Тут сразу назад.)

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