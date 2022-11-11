Тренерский штаб сборной Аргентины определился с итоговым составом на чемпионат мира–2022 по футболу в Катаре.
Вратари: Эмилиано Мартинес, Херонимо Рульи, Франко Армани;
Защитники: Науэль Мартинес, Гонсало Монтиэль, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Николас Тальяфико, Хуан Фойт;
Полузащитники: Родриго де Пауль, Леандро Паредес, Алексис Мак Аллистер, Гидо Родригес, Энцо Фернандес, Эсекьель Паласиос;
Нападающие: Анхель Ди Мария, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Хоакин Корреа, Пауло Дибала, Лионель Месси.
- ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе соперниками Аргентины будут Саудовская Аравия, Мексика и Польша.
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Источник: твиттер сборной Аргентины