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    «Посмотрел счет и схватился за голову». Лунев вспомнил самое дорогое блюдо, которое заказывал в ресторане

    Вратарь «Байера» Андрей Лунев вспомнил о крупной трате в ресторане.

    – Самое дорогое блюдо, которое ты заказывал в ресторане?

    – Однажды, не зная перевода, заказал в мясном ресторане «Нусрет» золотой стейк. Я даже в меню не смотрел. Он (официант) объяснял что-то, рассказывал. И я такой: «Давай, неси». Потом посмотрел счет и схватился за голову.

    – Он же тысяч десять евро стоит?

    – Нет, поменьше. Они же разные бывают. Ну такой, не удивительный был. Самое удивительное – это цена.

    – Футболисты знают зарплаты друг друга?

    – Думаю, приблизительно. Если кто-то обсуждает это, то мы знаем. Лично меня это не интересует. Они эти деньги заслужили.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5307

      Enter2006 3 часа назад

      1,5 штуки он стоит даже в ОАЭ (Дубай), а не 10. Nusret Golden Steak. А там хз насколько Луневу это по карману ударило, вспоминая нереально дорогие попойки Кокорина с Мамаевым где 1,5 штуки - только чаевые официанту были видимо.

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      Рейтинг: +5307

      Enter2006 > JTherry 2 часа назад

      Спасибо что заметил! Реально забыл указать. Именно так! 1500 AED.
      Да даже 3000 AED это 50тыс рублей а не 10000 евро ))

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      Рейтинг: +26626

      JTherry > Enter2006 2 часа назад

      только ты забыл указать валюту - 1500 AED, примерно 26 тысяч рублей...) Лунев мог заказать и Golden Ottoman Steak (Рибай) за 3000 AED, покрытый сусальным золотом и посыпкой солью с локтя от Нусрета, все понты, как любят футболисты, при среднем (турецком) качестве готовки...)) в общем есть из-за чего схватиться за голову за такой развод на деньги - обычная игра в "наперстки"...

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      Рейтинг: +5307

      Enter2006 > JTherry 1 час назад

      Кстати, я поездил как по России так и по миру и пробовал в разных заведениях стейки. Помню был в командировке в Казани, и с партнёром вечерком поехали на ужин, он показал халяльный ресторанчик. Забыл как называется, небольшой, стейки готовят при тебе. Вот это был действительно вкусный стейк, даже вкуснее тех что я пробовал за границей. Т.ч. понтовое раскрученное имя ресторана и огромные цены далеко не всегда совпадают с качеством и вкусом готовки еды в нём.

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      Рейтинг: +16293

      Fusballer 3 часа назад

      Да уж. Можно год жить на эти деньги.

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      Рейтинг: +100

      Клаус > Fusballer 58 минут назад

      За 50 тысяч рублей?)

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      Рейтинг: +16293

      Fusballer > Клаус 14 минут назад

      10 тысяч евро - 600 тысяч рублей)))

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