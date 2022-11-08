«Посмотрел счет и схватился за голову». Лунев вспомнил самое дорогое блюдо, которое заказывал в ресторане

Вратарь «Байера» Андрей Лунев вспомнил о крупной трате в ресторане.
– Самое дорогое блюдо, которое ты заказывал в ресторане?
– Однажды, не зная перевода, заказал в мясном ресторане «Нусрет» золотой стейк. Я даже в меню не смотрел. Он (официант) объяснял что-то, рассказывал. И я такой: «Давай, неси». Потом посмотрел счет и схватился за голову.
– Он же тысяч десять евро стоит?
– Нет, поменьше. Они же разные бывают. Ну такой, не удивительный был. Самое удивительное – это цена.
– Футболисты знают зарплаты друг друга?
– Думаю, приблизительно. Если кто-то обсуждает это, то мы знаем. Лично меня это не интересует. Они эти деньги заслужили.
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Источник: Sport24