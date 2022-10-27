Тен Хаг: «Роналду должен убедить меня на поле»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил появление форварда Криштиану Роналду в стартовом составе на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Шерифа».

«Он должен убедить меня на поле. Больше ему ничего доказывать не нужно. Роналду – важная часть команды, и мы должны бороться во всех турнирах.

Сегодня нам нужны голы, мы должны побеждать, хотим быть на первом месте в группе ЛЕ», – сказал тен Хаг.