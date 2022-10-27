Тен Хаг: «Роналду должен убедить меня на поле»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил появление форварда Криштиану Роналду в стартовом составе на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Шерифа».
«Он должен убедить меня на поле. Больше ему ничего доказывать не нужно. Роналду – важная часть команды, и мы должны бороться во всех турнирах.
Сегодня нам нужны голы, мы должны побеждать, хотим быть на первом месте в группе ЛЕ», – сказал тен Хаг.
- В этом сезоне 37-летний Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Он пропустил субботнюю игру с «Челси» (1:1) из-за отстранения по дисциплинарным причинам.
- Несколькими днями ранее португалец отказался выходить на замену в конце встречи с «Тоттенхэмом» (2:0).
Источник: BBC