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    Тен Хаг: «Роналду должен убедить меня на поле»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил появление форварда Криштиану Роналду в стартовом составе на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Шерифа».

    «Он должен убедить меня на поле. Больше ему ничего доказывать не нужно. Роналду – важная часть команды, и мы должны бороться во всех турнирах.

    Сегодня нам нужны голы, мы должны побеждать, хотим быть на первом месте в группе ЛЕ», – сказал тен Хаг.

    • В этом сезоне 37-летний Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Он пропустил субботнюю игру с «Челси» (1:1) из-за отстранения по дисциплинарным причинам.
    • Несколькими днями ранее португалец отказался выходить на замену в конце встречи с «Тоттенхэмом» (2:0).

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    Источник: BBC

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    27.10.2022 22:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23409

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Тен Хаг ещё тот говнюк, судя по высказываниям.

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