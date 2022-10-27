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    Роналду – в основе «МЮ» на матч с «Шерифом»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выйдет с первых минут на игру пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Шерифа».

    Он попал в стартовый состав в первом же матче после возвращения к тренировкам в общей группе.

    На прошлой неделе португальца отстранили от работы с основой за отказ выходить на замену в конце встречи с «Тоттенхэмом» (2:0). По этой причине он не сыграл с «Челси» (1:1).

    • «МЮ» примет «Шериф» сегодня в 22:00 мск.
    • В этом сезоне 37-летний Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.

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    Источник: сайт УЕФА

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