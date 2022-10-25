Кавазашвили: «Зенит» и «Реал» – две одинаковые команды»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

«Около месяца назад мне задали вопрос: «На что похож российский футбол — на европейский, азиатский или южноамериканский?» Судя по состоянию нашего футбола на сегодня, «Зенит» и «Реал» Мадрид — две одинаковые команды, обе доминируют.

Чемпион России сильнее оппонентов и по качеству игры, и по футболистам, и по трансферной кампании. Легионеры не улетают из Санкт-Петербурга — зачем им это? А у других команд уезжают, им приходиться искать иностранцев, которые не подошли европейским клубам.

«Зенит» громит и будет громить другие российские клубы, потому что он сильнее! Команда Семака все время будет завоевывать золотые медали, пока нас не вернут в еврокубки», — заявил Кавазашвили.