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Кавазашвили: «Зенит» и «Реал» – две одинаковые команды»

25 октября 2022, 11:57
17

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

«Около месяца назад мне задали вопрос: «На что похож российский футбол — на европейский, азиатский или южноамериканский?» Судя по состоянию нашего футбола на сегодня, «Зенит» и «Реал» Мадрид — две одинаковые команды, обе доминируют.

Чемпион России сильнее оппонентов и по качеству игры, и по футболистам, и по трансферной кампании. Легионеры не улетают из Санкт-Петербурга — зачем им это? А у других команд уезжают, им приходиться искать иностранцев, которые не подошли европейским клубам.

«Зенит» громит и будет громить другие российские клубы, потому что он сильнее! Команда Семака все время будет завоевывать золотые медали, пока нас не вернут в еврокубки», — заявил Кавазашвили.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Петербуржцы опережают «Спартак» на 7 очков.
  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Зенит Реал Кавазашвили Анзор
Комментарии (17)
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alex1951
1666689028
О-ба-на....Это ужо сурезно)))) Так вот ,хде собака то порылась))) Кубки,кубки - Анзора прибаутки.... Был Зенит и были кубки,были третие места, но не помню я такого,что б Реал от3.14...л ....ча-ча-ча....))) В продолжение. ЧаЧу пей Анзор ,ты наш,и наступит просветленья час!)))
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RedMaksim97
1666689386
Зенит не Реал. Реал в отличие от Зенита не покупал себе историю, а творил её сам
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ArReal
1666689806
Старый маразматик))) Во первых Реал не доминирует, 3 очка всего от Барселоны, во вторых...а...даже время не охота тратить...в очередной раз убедился, что он идиот!Сказал бы Бавария или ПСЖ -я бы ещё понял! Но Реал,..
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Fusballer
1666689937
Зенит - круче! Когда Реал в последний раз выигрывал со счётом 7:0, 8:0 в одном сезоне?
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NewLife
1666690767
У меня было плохое настроение, прочитал этот пердеж в лужу, и даже улыбнуло)) Доллар и рубль - две одинаковые валюты))
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Chicha
1666690853
У деда кукуха капитально поехала.
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Дядя Серёжа
1666691471
«Зенит» и «Реал» – две одинаковые команды»...а Кавазашвили и Орлов два одинаковых баснописца.
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JTherry
1666693336
у бывшего футболиста зенита Кавазашвили когнитивная дисфункция: отвечает не на вопрос журналиста (на что похож российский футбол), а на другой вопрос, который он задает сам себе (про две одинаковые команды)... он мне напоминает одного политика, плохо управляющего велосипедом и забывающего, как выйти со сцены...))
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SLADE2019
1666694515
В очередной раз обращаюсь к родным Кавазашвили. Ну делайте что-нибудь, чтобы народ не издевался на главой вашего рода.
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Беспонтий
1666697544
эй голоногие бей деда пока обратно не покраснеет)) до чего же дружная команда поддержки у спартака никто не работает все следят чтобы не дай боже про градообразующее предприятие никто не перданул..)
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