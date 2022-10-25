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    Кавазашвили: «Зенит» и «Реал» – две одинаковые команды»

    Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

    «Около месяца назад мне задали вопрос: «На что похож российский футбол — на европейский, азиатский или южноамериканский?» Судя по состоянию нашего футбола на сегодня, «Зенит» и «Реал» Мадрид — две одинаковые команды, обе доминируют.

    Чемпион России сильнее оппонентов и по качеству игры, и по футболистам, и по трансферной кампании. Легионеры не улетают из Санкт-Петербурга — зачем им это? А у других команд уезжают, им приходиться искать иностранцев, которые не подошли европейским клубам.

    «Зенит» громит и будет громить другие российские клубы, потому что он сильнее! Команда Семака все время будет завоевывать золотые медали, пока нас не вернут в еврокубки», — заявил Кавазашвили.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Петербуржцы опережают «Спартак» на 7 очков.
    • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15982

      Fusballer 7 минут назад

      Зенит - круче! Когда Реал в последний раз выигрывал со счётом 7:0, 8:0 в одном сезоне?

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      Рейтинг: +5375

      AtticusFinch 9 минут назад

      Старый маразматик))) Во первых Реал не доминирует, 3 очка всего от Барселоны, во вторых...а...даже время не охота тратить...в очередной раз убедился, что он идиот!Сказал бы Бавария или ПСЖ -я бы ещё понял! Но Реал,..

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      Рейтинг: +140

      RedMaksim97 16 минут назад

      Зенит не Реал. Реал в отличие от Зенита не покупал себе историю, а творил её сам

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      Рейтинг: +11091

      alex1951 22 минуты назад

      О-ба-на....Это ужо сурезно))))
      Так вот ,хде собака то порылась)))
      Кубки,кубки - Анзора прибаутки....
      Был Зенит и были кубки,были третие места,
      но не помню я такого,что б Реал от3.14...л ....ча-ча-ча....)))
      В продолжение. ЧаЧу пей Анзор ,ты наш,и наступит просветленья час!)))

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      Рейтинг: +891

      Untitled-1 30 минут назад

      Тут надо просто посмотреть у кого главные бабки, тот и будет выигрывать. У кого поменьше - будут бороться за второе место. И так далее. Ничего удивительного. Пока у Зенита будет больше бабла, до тех пор он и будет выигрывать чемпионат.

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      Рейтинг: +730

      г.Онега 30 минут назад

      и забыл он добавить про фарм клубы

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