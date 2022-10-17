Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мане – 2-й в голосовании за «Золотой мяч», Де Брюйне – 3-й, Левандовски – 4-й

    France Football опубликовал полный список лучших игроков мира по итогам сезона-2021/22.

    Кто занял места с 21-го по 30-е, можно посмотреть здесь, с 20-го по 11-е – здесь, с 10-го по 8-е – здесь, с 7-го по 5-е – здесь.

    Далее в рейтинге расположились:

    Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема.

    Новости по теме
    Бензема выиграл «Золотой мяч» и другие итоги церемонии 1
    Левандовски – обладатель награды имени Герда Мюллера
    Левандовски получит награду от France Football 1
    Источник: France Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2022 23:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 
    11