Мане – 2-й в голосовании за «Золотой мяч», Де Брюйне – 3-й, Левандовски – 4-й

France Football опубликовал полный список лучших игроков мира по итогам сезона-2021/22.
Кто занял места с 21-го по 30-е, можно посмотреть здесь, с 20-го по 11-е – здесь, с 10-го по 8-е – здесь, с 7-го по 5-е – здесь.
Далее в рейтинге расположились:
- 4. Роберт Левандовски («Барселона» / «Бавария», Польша);
- 3. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия);
- 2. Садио Мане («Бавария» / «Ливерпуль», Сенегал).
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема.
Источник: France Football