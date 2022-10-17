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Мане – 2-й в голосовании за «Золотой мяч», Де Брюйне – 3-й, Левандовски – 4-й

17 октября 2022, 23:14
2

France Football опубликовал полный список лучших игроков мира по итогам сезона-2021/22.

Кто занял места с 21-го по 30-е, можно посмотреть здесь, с 20-го по 11-е – здесь, с 10-го по 8-е – здесь, с 7-го по 5-е – здесь.

Далее в рейтинге расположились:

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема.

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Источник: France Football
Германия. Бундеслига Испания. Примера Рейтинг Бавария Ливерпуль Барселона Манчестер Сити Левандовски Роберт Де Брюйне Кевин Мане Садио
Комментарии (2)
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гууд
1666037780
А меська какое занял ? Кто в курсе ?
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