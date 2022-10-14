Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Правозащитники попросили АПЛ провести расследование в отношении владельцев «Сити». Их подозревают в помощи российским олигархам

Правозащитники попросили АПЛ провести расследование в отношении владельцев «Сити». Их подозревают в помощи российским олигархам

14 октября 2022, 21:15
3

В Англии усиливается давление на владельцев «Манчестер Сити» – в частности, на шейха Мансура – из-за их возможной помощи российским миллиардерам в обходе санкций.

Британские активисты обратились к руководству АПЛ с просьбой провести расследование в отношении функционеров.

Мансур подозревается в том, что переводил активы российских олигархов в ОАЭ, уводя их из-под санкций Европы.

«Лига должна выяснить, является ли Мансур человеком, соответствующим должности владельца футбольного клуба», – написали правозащитники в адрес АПЛ.

  • Мансур владеет «Сити» с 2008 года.

Еще по теме:
«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
В АПЛ повторили трансферный рекорд
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ 1
Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Манчестер Сити
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
шахта Заполярная
1665772864
КЛИНИКА.
Ответить
серега кашин
1665774037
Лучше бы дрова заготавливали
Ответить
Лфшт
1665778094
Страна дураков, один нормальный клуб уже просрали, решили второй просрать. Такими темпами вернемся в начало нулевых, когда рулила Серия А
Ответить
Главные новости
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
15:59
1
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
1
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
Решение КДК по Дивееву
13:35
16
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
7
Все новости
Все новости
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
01:27
1
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
Вчера, 23:19
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
Вчера, 21:54
1
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
Вчера, 21:32
6
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
Вчера, 15:52
ФотоКлуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
Вчера, 15:44
Фото«Челси» расстался с тремя игроками
Вчера, 15:35
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
Вчера, 11:03
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
Вчера, 09:41
4
Фото«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
Вчера, 00:24
В АПЛ повторили трансферный рекорд
2 сентября
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
2 сентября
1
Грилиш вновь покинул «Манчестер Сити»
2 сентября
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
2 сентября
6
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
1 сентября
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
1 сентября
Фото«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
1 сентября
Фото«Арсенал» продал хавбека в клуб Бундеслиги за 10 миллионов
1 сентября
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
1 сентября
2
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
1 сентября
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
1 сентября
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
1 сентября
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
1 сентября
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
1 сентября
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
1 сентября
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+