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    Правозащитники попросили АПЛ провести расследование в отношении владельцев «Сити». Их подозревают в помощи российским олигархам

    В Англии усиливается давление на владельцев «Манчестер Сити» – в частности, на шейха Мансура – из-за их возможной помощи российским миллиардерам в обходе санкций.

    Британские активисты обратились к руководству АПЛ с просьбой провести расследование в отношении функционеров.

    Мансур подозревается в том, что переводил активы российских олигархов в ОАЭ, уводя их из-под санкций Европы.

    «Лига должна выяснить, является ли Мансур человеком, соответствующим должности владельца футбольного клуба», – написали правозащитники в адрес АПЛ.

    • Мансур владеет «Сити» с 2008 года.

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    Источник: The Guardian

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