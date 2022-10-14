Правозащитники попросили АПЛ провести расследование в отношении владельцев «Сити». Их подозревают в помощи российским олигархам

В Англии усиливается давление на владельцев «Манчестер Сити» – в частности, на шейха Мансура – из-за их возможной помощи российским миллиардерам в обходе санкций.

Британские активисты обратились к руководству АПЛ с просьбой провести расследование в отношении функционеров.

Мансур подозревается в том, что переводил активы российских олигархов в ОАЭ, уводя их из-под санкций Европы.

«Лига должна выяснить, является ли Мансур человеком, соответствующим должности владельца футбольного клуба», – написали правозащитники в адрес АПЛ.