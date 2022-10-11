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    Бывшая девушка Азмуна: «Сердар заботится о собаке, женщинах в Иране, лошадях, но не о дочери»

    Бывшая девушка нападающего «Байера» Сердара Азмуна Алия раскритиковала иранца.

    По ее словам, футболист уклоняется от уплаты алиментов.

    «Из всех обещаний, что он дал при личной встрече, он не выполнил ничего. Все выплаты от него прекратились, когда суд установил его отцовство и поставил выплачивать алименты.

    Жизнью дочери он не интересуется и не помогает ей. Сердар говорил, что будет помогать, а на деле пытается избежать выплат, даже незначительных для его кармана.

    Позаботиться о том, чтобы дочь была сыта и в комфорте – первоочередная задача родителей. Он заботится о собаке, женщинах в Иране, лошадях, но не заботится о дочери», – рассказала Алия.

    • До перехода в «Байер» Азмун играл в России за «Зенит», «Рубин» и «Ростов».
    • Летом Приморский районный суд Санкт-Петербурга обязал форварда перечислять 25% доходов на содержание дочери.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1466

      jek718875 1 час назад

      Надо было под Ивана ложиться,он бы алименты платил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3394

      aaaaahhhh 3 часа назад

      А может это не дочь Азмуна, а дочь Дзюбы:))))))?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15962

      Barmaleushka 3 часа назад

      А сама то сильно заботится ? Или только алимэнты сшибать заточена .

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4372

      Snek 3 часа назад

      Всё-таки Азмун оказался подонком...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +607

      Fialet > Snek 46 минут назад

      Не надо делать выводы не зная ситуацию наверняка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2680

      фанат джигурды 3 часа назад

      Прямо Пал Иваныч Ариков вспомнился на новый лад:

      А не ложитесь под иранца.
      Они такие вот засранцы
      Ой-ля-ту ля ля не ложитесь под иранца
      Ой-ля-тру ля ля не ложитесь под иранца.

      0
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