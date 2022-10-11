Бывшая девушка Азмуна: «Сердар заботится о собаке, женщинах в Иране, лошадях, но не о дочери»

Бывшая девушка нападающего «Байера» Сердара Азмуна Алия раскритиковала иранца.

По ее словам, футболист уклоняется от уплаты алиментов.

«Из всех обещаний, что он дал при личной встрече, он не выполнил ничего. Все выплаты от него прекратились, когда суд установил его отцовство и поставил выплачивать алименты.

Жизнью дочери он не интересуется и не помогает ей. Сердар говорил, что будет помогать, а на деле пытается избежать выплат, даже незначительных для его кармана.

Позаботиться о том, чтобы дочь была сыта и в комфорте – первоочередная задача родителей. Он заботится о собаке, женщинах в Иране, лошадях, но не заботится о дочери», – рассказала Алия.