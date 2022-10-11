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  • Бывшая девушка Азмуна: «Сердар заботится о собаке, женщинах в Иране, лошадях, но не о дочери»

Бывшая девушка Азмуна: «Сердар заботится о собаке, женщинах в Иране, лошадях, но не о дочери»

11 октября 2022, 16:27
5

Бывшая девушка нападающего «Байера» Сердара Азмуна Алия раскритиковала иранца.

По ее словам, футболист уклоняется от уплаты алиментов.

«Из всех обещаний, что он дал при личной встрече, он не выполнил ничего. Все выплаты от него прекратились, когда суд установил его отцовство и поставил выплачивать алименты.

Жизнью дочери он не интересуется и не помогает ей. Сердар говорил, что будет помогать, а на деле пытается избежать выплат, даже незначительных для его кармана.

Позаботиться о том, чтобы дочь была сыта и в комфорте – первоочередная задача родителей. Он заботится о собаке, женщинах в Иране, лошадях, но не заботится о дочери», – рассказала Алия.

  • До перехода в «Байер» Азмун играл в России за «Зенит», «Рубин» и «Ростов».
  • Летом Приморский районный суд Санкт-Петербурга обязал форварда перечислять 25% доходов на содержание дочери.

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Источник: «Матч ТВ»
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Байер Азмун Сердар
Комментарии (5)
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фанат джигурды
1665495367
Прямо Пал Иваныч Ариков вспомнился на новый лад: А не ложитесь под иранца. Они такие вот засранцы Ой-ля-ту ля ля не ложитесь под иранца Ой-ля-тру ля ля не ложитесь под иранца.
Ответить
Snek
1665495382
Всё-таки Азмун оказался подонком...
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aaaaahhhh
1665496883
А может это не дочь Азмуна, а дочь Дзюбы:))))))?
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jek718875
1665502924
Надо было под Ивана ложиться,он бы алименты платил
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