Израильский защитник «Динамо» Эли Даса рассказал о первых впечатлениях от жизни в России.

— Что тебе нравится в русских людях и культуре?

— Считаю, русские — прекрасный народ. Мне очень нравится, что в такой большой стране собрано множество вер и культур — это действительно здорово!

— Планируешь ли ты учить русский язык?

— Да, конечно! В Израиле много русских. Когда я еще учился в школе, общался с людьми, которые очень хорошо говорили по-русски. Поэтому для меня это не проблема.