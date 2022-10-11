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    Израильтянин Даса: «Русские – прекрасный народ. Планирую выучить язык»

    Израильский защитник «Динамо» Эли Даса рассказал о первых впечатлениях от жизни в России.

    — Что тебе нравится в русских людях и культуре?

    — Считаю, русские — прекрасный народ. Мне очень нравится, что в такой большой стране собрано множество вер и культур — это действительно здорово!

    — Планируешь ли ты учить русский язык?

    — Да, конечно! В Израиле много русских. Когда я еще учился в школе, общался с людьми, которые очень хорошо говорили по-русски. Поэтому для меня это не проблема.

    • Израильтянин перешел в «Динамо» из «Витесса».
    • В других европейских лигах он не играл.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5994

      Давид59 3 часа назад

      Хоть бы про футбол что-нибудь спросил. Все народы прекрасные.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19268

      Persona_non_Grata 3 часа назад

      Народ у нас хороший и страна прекрасная , вот только государство - ... (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5994

      Давид59 > Persona_non_Grata 3 часа назад

      Да, с ним нам не повезло

      1
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      ...
      Рейтинг: +4497

      ААМ > Persona_non_Grata 3 часа назад

      Вообще-то государство -зеркало морального состояния общества, т.е. народа.

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      Рейтинг: +19268

      Persona_non_Grata > ААМ 3 часа назад

      Народ у нес хороший, а вот общество плохо и слабо развито ((( Народ и общество немного разные понятия - в данном случае народ рассматривался как сообщность индивидуумов ...

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