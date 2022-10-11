Израильский защитник «Динамо» Эли Даса рассказал о первых впечатлениях от жизни в России.
— Что тебе нравится в русских людях и культуре?
— Считаю, русские — прекрасный народ. Мне очень нравится, что в такой большой стране собрано множество вер и культур — это действительно здорово!
— Планируешь ли ты учить русский язык?
— Да, конечно! В Израиле много русских. Когда я еще учился в школе, общался с людьми, которые очень хорошо говорили по-русски. Поэтому для меня это не проблема.
- Израильтянин перешел в «Динамо» из «Витесса».
- В других европейских лигах он не играл.
Источник: Sport24