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    ЦСКА объявил о возвращении Гришина в клуб. Он тренировал дубль восемь лет

    Бывший игрок и тренер ЦСКА Александр Гришин вернулся в московский клуб.

    «Сегодня бывший тренер академии, а затем молодежной команды ЦСКА приступил к работе в родном клубе.

    Александр Гришин будет помощником тренеров команд, которые участвуют в Юношеской футбольной лиге. Также он будет помогать в работе с командой, которой предстоит перейти в ЮФЛ в следующем сезоне», – сообщает пресс-служба клуба.

    • Гришин провел в ЦСКА большую часть профессиональной карьеры игрока.
    • Он тренировал дубль московского клуба с 2010 по 2017-й год.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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