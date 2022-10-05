ЦСКА объявил о возвращении Гришина в клуб. Он тренировал дубль восемь лет

Бывший игрок и тренер ЦСКА Александр Гришин вернулся в московский клуб.

«Сегодня бывший тренер академии, а затем молодежной команды ЦСКА приступил к работе в родном клубе.

Александр Гришин будет помощником тренеров команд, которые участвуют в Юношеской футбольной лиге. Также он будет помогать в работе с командой, которой предстоит перейти в ЮФЛ в следующем сезоне», – сообщает пресс-служба клуба.