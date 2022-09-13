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    Чемпион мира по боксу Усик может сыграть в УПЛ

    Боксер Александр Усик заявил, что может сыграть за команду «Полесье» в чемпионате Украины.

    «У меня уже была одна детская мечта, она сбылась. Я играл в на сборах в Турции за профессиональную футбольную команду «Полесье». А сейчас, когда ребята немного поработают, с божьей помощью, — Высшая лига.

    Думаю, что мне дадут сыграть семь минут во втором тайме в Высшей лиге. Да, я центральный нападающий, но могу по всему полю бегать», — сказал Усик.

    • «Полесье» тренирует Юрий Калитвинцев, ранее работавший в московском «Динамо».
    • Усик – чемпион мира в супертяжeлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.
    • В профессиональном боксе он ни разу не проиграл.

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    Источник: ютуб-канал «ПРО ФУТБОЛ Digital»

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