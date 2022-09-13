Чемпион мира по боксу Усик может сыграть в УПЛ

Боксер Александр Усик заявил, что может сыграть за команду «Полесье» в чемпионате Украины.

«У меня уже была одна детская мечта, она сбылась. Я играл в на сборах в Турции за профессиональную футбольную команду «Полесье». А сейчас, когда ребята немного поработают, с божьей помощью, — Высшая лига.

Думаю, что мне дадут сыграть семь минут во втором тайме в Высшей лиге. Да, я центральный нападающий, но могу по всему полю бегать», — сказал Усик.