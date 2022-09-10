«Реал» – самый дорогой футбольный клуб мира по версии Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира.
В топ-50 попали восемь футбольных команд:
- «Реал» – 5,1 млрд долларов (в общем рейтинге – 13-е место);
- «Барселона» – 5 млрд долларов (15-е общее место);
- «Манчестер Юнайтед» – 4,6 млрд долларов (19-е общее место);
- «Ливерпуль» – 4,45 млрд долларов (22-е общее место);
- «Бавария» – 4,28 млрд долларов (23-е общее место);
- «Манчестер Сити» – 4,25 млрд долларов (24-е общее место);
- «ПСЖ» – 3,2 млрд долларов (48-е общее место);
- «Челси» – 3,1 млрд долларов (50-е общее место).
Источник: Forbes