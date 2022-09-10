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    «Реал» – самый дорогой футбольный клуб мира по версии Forbes

    Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира.

    В топ-50 попали восемь футбольных команд:

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    Источник: Forbes

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