«Матч ТВ» не будет показывать матчи украинских команд в еврокубках

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов заявил, что телеканал не будет показывать матчи украинских команд в еврокубках.

— Будете ли показывать на «Матч ТВ» игры украинских команд? Если да, они будут в прямом эфире?

— Мы показали обзор игры киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов в выпусках новостей и аналитических программах.

Мне кажется, что на сегодняшний день показывать игры с участием команд из Украины в эфире федерального канала неправильно — не мы годами планомерно обесценивали тезис об отсутствии политики в спорте.