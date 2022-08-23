Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Матч ТВ» не будет показывать матчи украинских команд в еврокубках

    Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов заявил, что телеканал не будет показывать матчи украинских команд в еврокубках.

    — Будете ли показывать на «Матч ТВ» игры украинских команд? Если да, они будут в прямом эфире?

    — Мы показали обзор игры киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов в выпусках новостей и аналитических программах.

    Мне кажется, что на сегодняшний день показывать игры с участием команд из Украины в эфире федерального канала неправильно — не мы годами планомерно обесценивали тезис об отсутствии политики в спорте.

    Новости по теме
    Стартовал чемпионат Украины. «Шахтер» потерял очки в матче-открытии
    Источник: «Ведомости»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:09
    Рекомендуем
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11