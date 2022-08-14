Семин оценил перспективы Миранчука в «Торино»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал дебют полузащитника Алексея Миранчука в составе «Торино».

Россиянин отыграл тайм в матче с «Монцей» (2:1).

Он забил гол на 43-й минуте.

«Торино» арендовал хавбека у «Аталанты» с правом выкупа за 12 миллионов евро.

«Приятное ощущение от гола Леши. Он молодец, что использовал свой шанс и забил. Если ему будут давать время, то он будет забивать.

Я рад за Лешу. Это гол даст ему уверенность и основание для того, чтобы играть в основе «Торино». Миранчук соскучился по футболу.

Пока рано говорить, получится у него в «Торино» или нет. Сегодня Алексей замечательно воспользовался возможностью отличиться.

Если забил сейчас, значит выйдет и в следующей игре. Главное сейчас для Алексея – идти от игры к игре», – сказал Семин.

Каким был дебют Миранчука за «Тoрино»