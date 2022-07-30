Семин объяснил, почему Миранчук не заиграл в «Аталанте»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о проблемах полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».
– Почему у Миранчука не получается в «Аталанте»?
– Прежде чем куда-то переходить, игрок должен хорошо узнать требования тренера, с которым ему предстоит работать.
Миранчук в «Локомотиве» имел, скажем так, определенные условия. И он их заслуживал ради общего результата. Алексей у нас получал очень много мячей. В каждой атаке он играл решающую роль.
Почему? Так его передачами искала вся команда! И Алексей, и мы все знали, что он в определенный момент отдаст обостряющую передачу.
Просто другим нужно было открываться в правильные зоны и предлагать себя. В общем, в «Локомотиве» он играл на своих лучших качествах.
– А в «Аталанте»?
– Там к нему предъявили несколько другие требования. В «Аталанте» он часто изолирован от мяча. А когда Алексей без мяча, теряются его козыри, за которые его туда приглашали. В итоге и польза для команды снижается.
– Получается, он не в ту команду перешел?
– Я так не утверждаю, а просто рассуждаю. А в ту или не в ту... Есть еще время. Может быть, он себя еще проявит.
– Валерий Непомнящий как-то сказал, что ему не хотелось бы, чтобы наши яркие футболисты уезжали в Европу, так как там они, как правило, сидят в запасе...
– У каждого человека свое мнение. Я думаю, что ничего страшного с Алексеем не произошло. Он получил большой опыт, должен сделать правильные выводы. У него хороший возраст, чтобы двигаться дальше. Либо в «Аталанте», либо в другой команде.
По-прежнему убежден, что Миранчук обладает редкими футбольными качествами. Ему на них надо играть в той команде, в которую попадет.
Видимо, в «Аталанте» от него просят больше играть в обороне после потери мяча. Возможно, не все у него в этом плане получалось, отсюда и попадания в запас.
Однако все равно у него довольно высокий КПД при том игровом времени, которое он получал. На мой взгляд, Миранчук хорошо воспользовался своими шансами.
- За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
- «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.