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Семин объяснил, почему Миранчук не заиграл в «Аталанте»

30 июля 2022, 14:14
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о проблемах полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

– Почему у Миранчука не получается в «Аталанте»?

– Прежде чем куда-то переходить, игрок должен хорошо узнать требования тренера, с которым ему предстоит работать.

Миранчук в «Локомотиве» имел, скажем так, определенные условия. И он их заслуживал ради общего результата. Алексей у нас получал очень много мячей. В каждой атаке он играл решающую роль.

Почему? Так его передачами искала вся команда! И Алексей, и мы все знали, что он в определенный момент отдаст обостряющую передачу.

Просто другим нужно было открываться в правильные зоны и предлагать себя. В общем, в «Локомотиве» он играл на своих лучших качествах.

– А в «Аталанте»?

– Там к нему предъявили несколько другие требования. В «Аталанте» он часто изолирован от мяча. А когда Алексей без мяча, теряются его козыри, за которые его туда приглашали. В итоге и польза для команды снижается.

– Получается, он не в ту команду перешел?

– Я так не утверждаю, а просто рассуждаю. А в ту или не в ту... Есть еще время. Может быть, он себя еще проявит.

Валерий Непомнящий как-то сказал, что ему не хотелось бы, чтобы наши яркие футболисты уезжали в Европу, так как там они, как правило, сидят в запасе...

– У каждого человека свое мнение. Я думаю, что ничего страшного с Алексеем не произошло. Он получил большой опыт, должен сделать правильные выводы. У него хороший возраст, чтобы двигаться дальше. Либо в «Аталанте», либо в другой команде.

По-прежнему убежден, что Миранчук обладает редкими футбольными качествами. Ему на них надо играть в той команде, в которую попадет.

Видимо, в «Аталанте» от него просят больше играть в обороне после потери мяча. Возможно, не все у него в этом плане получалось, отсюда и попадания в запас.

Однако все равно у него довольно высокий КПД при том игровом времени, которое он получал. На мой взгляд, Миранчук хорошо воспользовался своими шансами.

  • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
  • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
  • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Аталанта Миранчук Алексей Семин Юрий
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1659180788
Ответ довольно прост - он мешок по сравнению даже с украинцем, а Пессина и вовсе стал лидером команды, вот что значит что нужно ПАХАТЬ на тренировках, а не как у нас херней страдать заочно зная, что паспорт поможет
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