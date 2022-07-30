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    Семин объяснил, почему Миранчук не заиграл в «Аталанте»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о проблемах полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

    – Почему у Миранчука не получается в «Аталанте»?

    – Прежде чем куда-то переходить, игрок должен хорошо узнать требования тренера, с которым ему предстоит работать.

    Миранчук в «Локомотиве» имел, скажем так, определенные условия. И он их заслуживал ради общего результата. Алексей у нас получал очень много мячей. В каждой атаке он играл решающую роль.

    Почему? Так его передачами искала вся команда! И Алексей, и мы все знали, что он в определенный момент отдаст обостряющую передачу.

    Просто другим нужно было открываться в правильные зоны и предлагать себя. В общем, в «Локомотиве» он играл на своих лучших качествах.

    – А в «Аталанте»?

    – Там к нему предъявили несколько другие требования. В «Аталанте» он часто изолирован от мяча. А когда Алексей без мяча, теряются его козыри, за которые его туда приглашали. В итоге и польза для команды снижается.

    – Получается, он не в ту команду перешел?

    – Я так не утверждаю, а просто рассуждаю. А в ту или не в ту... Есть еще время. Может быть, он себя еще проявит.

    Валерий Непомнящий как-то сказал, что ему не хотелось бы, чтобы наши яркие футболисты уезжали в Европу, так как там они, как правило, сидят в запасе...

    – У каждого человека свое мнение. Я думаю, что ничего страшного с Алексеем не произошло. Он получил большой опыт, должен сделать правильные выводы. У него хороший возраст, чтобы двигаться дальше. Либо в «Аталанте», либо в другой команде.

    По-прежнему убежден, что Миранчук обладает редкими футбольными качествами. Ему на них надо играть в той команде, в которую попадет.

    Видимо, в «Аталанте» от него просят больше играть в обороне после потери мяча. Возможно, не все у него в этом плане получалось, отсюда и попадания в запас.

    Однако все равно у него довольно высокий КПД при том игровом времени, которое он получал. На мой взгляд, Миранчук хорошо воспользовался своими шансами.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13788

      Skull_Boy 1 час назад

      Ответ довольно прост - он мешок по сравнению даже с украинцем, а Пессина и вовсе стал лидером команды, вот что значит что нужно ПАХАТЬ на тренировках, а не как у нас херней страдать заочно зная, что паспорт поможет

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      Рейтинг: +16705

      житель СПб > Skull_Boy 26 минут назад

      Но при этом КПД у него высокий?! Так что насчет херни... еще вопрос, кто ее пишет.
      Тут не к нему вопрос, а к тренеру, который не умеет использовать игрока правильно. Яркий пример был с суперталантливым Аршавиным, которого загубил Венгер, ставя его не на ту позицию, где он был бы наиболее эффективен.

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