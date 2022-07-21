«Реал» не собирается возвращать Роналду

«Реал» не заинтересован в услугах нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Мадридский клуб придерживается утвержденной трансферной стратегии, и возвращение 37-летнего футболиста ей не соответствует.
Сам португалец продолжает искать новую команду, которая сыграет в Лиге чемпионов-2022/23.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Форвард не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур.
- Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.
Источник: Marca