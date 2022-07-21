Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
Тест: помните ли вы легендарные мячи?
2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

«Реал» не собирается возвращать Роналду

«Реал» не заинтересован в услугах нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Мадридский клуб придерживается утвержденной трансферной стратегии, и возвращение 37-летнего футболиста ей не соответствует.

Сам португалец продолжает искать новую команду, которая сыграет в Лиге чемпионов-2022/23.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Форвард не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур.
  • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

Новости по теме
Тен Хаг блокирует уход Роналду. Он ждет новой встречи с португальцем 5
«Манчестер Юнайтед» без Роналду выиграл все 3 товарищеских матча с общим счетом 11:2 4
Роналду сделал инъекции ботокса в свой пенис (Marca) 25
Источник: Marca

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:45
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +16443

    Cleaner 14 минут назад

    После Роналдувских пенсионерских закидонов, его , кроме Китая и США, никуда больше не позовут.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11