«Реал» не собирается возвращать Роналду

«Реал» не заинтересован в услугах нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Мадридский клуб придерживается утвержденной трансферной стратегии, и возвращение 37-летнего футболиста ей не соответствует.

Сам португалец продолжает искать новую команду, которая сыграет в Лиге чемпионов-2022/23.